Тесты на коронавирус 25 игроков казахстанского футбольного клуба «Кайсар» дали положительный результат за два дня до рестарта национального чемпионата. Об этом рассказал главный тренер команды Стойчо Младенов.

«У десяти игроков «Кайсара» положительные анализы на коронавирус. Если считать и футболистов молодежной команды, «Байконура», то общее количество инфицированных составляет 25 человек. Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, получили отрицательные тесты на коронавирус», — цитирует Младенова Sports.kz.

В турнирной таблице чемпионата Казахстана «Кайсар» занимает шестое место. Возобновление турнира запланировано на 1 июля. «Кайсар» в этот день должен сыграть с «Таразом», решение по матчу будет принято в ближайшее время.

Также около десяти положительных тестов на коронавирус выявлено в клубе «Каспий», который не отправился из Актау в Нур-Султан на гостевой матч третьего тура Премьер-Лиги против «Тобола».

По неподтвержденной информации, положительные тесты на коронавирус также имеются в составе «Тобола». Команды не прочь перенести игру на другую дату.

#спорт #Футбол Еще у одного клуба КПЛ обнаружено около десяти зараженных коронавирусом https://t.co/s5m2SMlMqJ pic.twitter.com/Rbv1fza7Hr — SPORTS.KZ (@sportskz) June 29, 2020

На данный момент в Казахстане подтверждены 21 327 случаев инфицирования коронавирусом, 12 933 пациентов выздоровели, 178 человек умерли.