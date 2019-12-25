Перед Новым годом в России увеличилось количество вакансий таксистов и курьеров. Об этом свидетельствует исследование, проведенное сервисом «Авито Работа».

Спрос на таксистов по всей стране к концу года вырос на 81% по сравнению с прошлым годом. Больше всего вакансий появилось в Ульяновске, Новосибирске и Екатеринбурге, говорится в сообщении, поступившем «Известиям».

Вакансий курьеров стало на 37% больше. Сотрудники на такую работу больше всего нужны в Тюмени, Челябинске и Воронеже.

В среднем по России доход таксистов остался на уровне прошлого года и составил 77 тыс. рублей в месяц. Самые высокие зарплатные предложения зафиксированы в Москве (84 тыс. рублей), Казани (чуть более 82 тыс. рублей) и Екатеринбурге (82 тыс. рублей).

Доход курьеров в среднем по России составил чуть более 42 тыс. рублей (на 5% больше, чем годом ранее) При этом средние зарплаты курьеров увеличились в 20 из 23 крупнейших городов. Заметнее всего рост в Ижевске (42%), Красноярске (39%) и Омске (35%). В Москве заработок за год упал на 3%, но в абсолютном выражении остался самым высоким по стране: почти 52 тыс. рублей в месяц.

Ранее в декабре специалисты рассказали о способах дополнительно заработать перед Новым годом. Подрабатывая водителем такси или водителем Деда Мороза перед Новым годом, можно получить 46,2 тыс. рублей, однако в этой сфере оплата упала по сравнению с 2018 годом.