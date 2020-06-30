Нам стали известны подробности трагической гибели 40-летнего актёра и танцора Максима Парфёнова на востоке Москвы. Накануне он съехал от гражданской жены в квартиру матери. Соседи отмечают, что молодой человек плохо выглядел и «постарел».

Напомним, ранее сообщалось, что тело Максима Парфёнова было найдено 26 июня под окнами дома, он скончался от множественных травм.

Как рассказали «» знакомые семьи Парфёновых, Максима воспитывала мать – авторитарная женщина, бывший директор школы. Политика родительницы сводилась к следующему: когда сыну исполнилось 18 лет, ему дали понять, что пора самостоятельно устраивать свою жизнь. Симпатичный и весёлый юноша быстро нашёл себе довольно обеспеченную женщину. Через некоторое время в жизни Максима случились перемены, и он стал встречаться с другой дамой – бизнесвумен Татьяной. Она старше его на 8 лет и является директором консалтинговой фирмы.

По словам близких, Максим был знаком с Татьяной с детства, но сошлись они, когда у женщины уже за плечами был брак и две дочери от первого мужа. Позднее, примерно 10 лет назад, у пары появился совместный ребёнок – ещё одна дочь. В последнее время у Максима и Татьяны было не всё гладко в отношениях: со слов знакомых, женщина больше зарабатывала, и это угнетало артиста, к тому же пандемия практически полностью лишила его заработка, так как последнее время его основным занятием была организация праздников и свадеб.

Некоторое время назад Максим съехал от супруги в квартиру матери на востоке города – пенсионерка в это время была на даче. Соседи отмечают, что ранее артист приезжал на дорогом внедорожнике «Вольво» (он оформлен на Татьяну) лишь для того, чтобы привезти продукты матери и оплатить её счета (последний раз квитанции были оплачены за май).

— Всегда холёный, в хорошем настроении. А недавно появился заросший весь, помятый, с морщинами, как будто постарел. И «Вольво» его нигде не припаркована, — рассказали соседи.

Судя по расходу электричества и воды, Максим жил в квартире матери около месяца. Как пояснила мать артиста, подобные сложные периоды в отношениях её сына с Татьяной уже бывали, и она не думает, что это стало причиной трагедии.

— Наоборот, всё у него наладилось, карантин закончился, стали звонить заказчики. Татьяна — хорошая женщина, бизнесом занимается, они знакомы с детства, мы вместе семьями ездили отдыхать в Крым раньше. Сейчас на ней три ребёнка осталось. Признаюсь честно, Максим выпивал, думаю, он под этим делом вышел на лоджию, закурил сигаретку и потерял равновесие, — предположила мать.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в квартире найдены две почти полные бутылки конька и лекарственные препараты, принадлежащие хозяйке квартиры. Она утверждает, что накануне случившегося, вечером 25-го июня, Максим звонил и писал ей, заверяя, что у него всё хорошо.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители не заметили ничего подозрительного. Тело Максима было обнаружено ровно в 08.40 утра 26 июня. Артист лежал под окнами дома был с голым торсом, на нем были белые носки и тёмное трико.

Максим Парфенов был другом Александра Реввы, снимался в сериале «Интуиция». Он преподавал хореографию в Российской академии театральных искусств.