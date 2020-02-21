В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства. Об этом свидетельствуют данные доклада Центра политической конъюнктуры, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Эксперты центра пришли к выводу, что страхи из-за ухода Путина «актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян». Среди наиболее острых и болезненных по своим последствиям страхов авторы доклада назвали борьбу между различными политическими силами, новый передел собственности, снижение социальных обязательств государства, прекращение национальных проектов, потерю авторитета России на мировой арене с угрозой внешнеполитических поражений, а также утрату преемственности власти. «Скажут: это Путин вам обещал, а мы — нет», — опасаются участники исследования.

В числе средне выраженных страхов эксперты выделили обострение межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений, что, по мнению фокус-групп, особенно актуально для Кавказа и других национальных республик. Чуть меньше россиян беспокоит рост коррупции и нарастание угрозы со стороны США.

К периферийным страхам эксперты центра отнесли ухудшение экономической ситуации в стране, снижение обороноспособности, возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта, а также высокую вероятность войны со странами НАТО.

Исследование было проведено 29 января на основании четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что у россиян существует большой запрос на перемены и нет страха перед изменениями. По его мнению, доверие россиян к прежнему правительству подорвали изменения в пенсионном законодательстве. Он также напомнил, что когда Путин избирался в президенты полтора года назад, он прямо заявил о грядущих переменах, которые не смогло реализовать прежнее правительство. Новое правительство должно ответить на общественный запрос и изменить к лучшему ситуацию в экономике и социальной сфере.

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