Исследование компании Mediascope показало, что любимым сериалом у россиян стала «Игра престолов». Больше всего российских зрителей впечатлила военная драма «Т-34».

Конкурентом нашумевшего американского телесериала в жанре фэнтези стал отечественный «След». Ему не хватило нескольких голосов, чтобы стать лидером рейтинга, и он расположился на второй строчке, сообщают РИА Новости. Третье место российские зрители отдали «Тайнам следствия».

Сериалы «Менты», «Каменская», «Мухтар» и «Штрафбат» упомянули меньшее количество раз, а вот «Пес», «Сваты», «Ментовские войны», «17 мгновений весны» и «Доктор Хаус» вошли в число самых популярных. Фильмами, которые произвели впечатление на российского зрителя, стали «Джокер» и «Движение вверх». По словам экспертов, участники исследования перечислили более 800 названий картин, однако не все они смогли получить достаточное количество голосов для попадания в рейтинговую таблицу.

Ранее была раскрыта причина отмены приквела «Игры престолов». Телеканал HBO принял решение закрыть проект, который носил рабочее название «Кровавая Луна». Такое решение было принято руководством компании из-за того, что пилотный эпизод, обошедшийся ей не менее чем в 30 млн фунтов, показался слишком прогрессивным.

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