Часть россиян приукрашивает данные в своем резюме. Самые частые такие обманы перечислило агентство РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы «Работа.ру».

В опросе в сентябре приняли участие 4,7 тысячи человек. 85 процентов из них сообщили, что пишут о своих навыках и опыте только правду. Остальные 15 процентов признались, что в некоторых случаях позволяют себе приукрасить резюме. Так, 9 процентов из них скрывают причины увольнения с предыдущего места работы. Еще 7 процентов врут о своих вредных привычках, 6 процентов завышают рабочий опыт. Некоторые респонденты указывают ненастоящий возраст, приписывают себе новые навыки и знания иностранных языков.

Ранее россияне рассказали о частых причинах для пропуска работы. Среди них — визит к врачу, родительские обязанности, плохое самочувствие, ожидание доставки или ремонтника. Три четверти опрошенных сказали, что никогда не врали начальству о причинах отсутствия. 22 процента признались во лжи, еще 2 процента подделывали медицинские справки.