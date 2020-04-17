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За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007. Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Самое большое число случаев выявили в Москве (1959), Московской области (472) и Петербурге (424).

16 апреля стало известно, что в 78 регионах страны выявили 3448 зараженных. Впервые На тот момент общее число случаев коронавируса достигло 27 938. Первый случай также зафиксировали в Республике Алтай, который был последним регионом без заражений —таким образом инфекция охватила всю Россию.

Рамблер

17 апреля стало известно, что по всему миру число инфицированных достигло 2 158 250, за сутки заразились 95 тысяч человек. В 185 странах с начала пандемии умерли 144,2 тысячи человек, 543, 9 выздоровели.

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