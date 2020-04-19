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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом перечислил регионы России, в которых выявлены 6060 новых случаев заражения.

В список вошли 78 субъектов. Большая часть пришлась на Москву (3570 случаев), еще 709 — на Подмосковье. В Нижегородской области зарегистрированы 129 случаев, в Санкт-Петербурге — 114, в Архангельской области — 68, в Мордовии — 60, в Тульской области — 58.

В нескольких десятках других регионов выявлено менее 50 случаев заражения в каждом, меньше всего — в Севастополе, Еврейской автономной области, Магаданской и Иркутской области, а также в Забайкальском крае (по одному). По два случая выявили в Псковской, Омской, Амурской областях и в Республике Крым.

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Общее число случаев заражения в России с начала эпидемии превысило 42 тысячи, по этому показателю Россия вошла в первую десятку стран мира. Случаи заражения фиксировались во всех субъектах страны.

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