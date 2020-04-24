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В 82 регионах России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных — в Москве (2957), Московской области (611) и Петербурге (253). Более 100 случаев также зарегистрировано в Дагестане (113). Это следует из данных оперативного штаба, опубликованных в его Telegram-канале.

5849 новых случаев коронавируса зафиксировано в 82 регионах страны за сутки по состоянию на 24 апреля.

В Нижегородской области зафиксировано 94 случая, в Краснодарском крае — 84, в Ростовской области — 64 случая, в Мурманской области — 60. В Челябинской области — 57, в Орловской — 47, в Рязанской — 46, в Тульской и Самарской областях — 44. В Чувашии 43, во Владимирской и Ярославской областях — 42, в Новосибирской области и Хабаровском крае — 41.

В Ленинградской области и Мордовии — 39, в Ингушетии — 38, в Курской области — 37, в Брянской, Тамбовской областях и Приморском крае — 35, в Северной Осетии, Башкирии и Свердловской областти — 33, в Пермском крае — 31, в Воронежской области — 30.

Наименьшее число случаев зафиксировано в Сахалинской и Омской областях, а также Тыве — по одному.

За последние сутки зафиксировано 60 летальных исходов, выздоровели 677 человек.

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