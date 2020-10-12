Призеры Олимпийских игр Юлия Ефимова и Владимир Морозов не смогут принять участие в чемпионате России по плаванию в связи с нынешней ситуацией, вызванной распространением коронавируса. Ефимова и Морозов на постоянной основе живут и тренируются в США, где провели весь период с начала пандемии.

«Очевидно, что они не смогут прилететь в нынешней ситуации. Подтверждения, что они пропустят чемпионат России, нет, но ни Юля, ни Вова в принципе не говорили, что собираются. Прямых рейсов нет, чемпионат не отборочный. В принципе мы были готовы к тому, что вряд ли это возможно», — заявил РИА «Новости» главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Отмечается, что Морозов заявлен на соревнования Международной лиги плавания (ISL), которые начнутся 16 октября в Будапеште.

Чемпионат страны по плаванию на длинной воде пройдет с 25 по 30 октября в Казани, а с 14 по 19 декабря в Санкт-Петербурге состоится первенство России в 25-метровом бассейне.

В начале сентября многие пловцы сборной выступили в финале Кубка России, возобновив соревновательную практику после вызванного пандемией перерыва. Их формой Чепик остался доволен.