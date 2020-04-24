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Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал о госпитализации в НИИ имени Склифосовского, оказанной медицинской помощи и условиях в больнице.

По словам 35-летнего Александра Саломасова, 27 марта он проснулся с высокой температурой, после чего вызвал скорую. Врачи взяли у него анализ на коронавирус и посоветовали обратиться в местную поликлинику. В случае положительного результата с Саломасовым должны были связаться по телефону, однако звонка не последовало, сообщил «Московский комсомолец».

Состояние больного не улучшалось, а у одного из знакомых нашли коронавирус. В итоге во время повторного вызова врачи скорой помощи решили госпитализировать мужчину в «Склиф».

По словам Саломасова, он был в числе первых пациентов с коронавирусом, которых лечили в НИИ. Ему сделали компьютерную томографию, повторно протестировали на COVID-19, диагностировали двустороннюю пневмонию и нашли коронавирус.

«С лекарствами, антисептиками в палате, водой (бутылки по 0,5 каждому в любом количестве по первой просьбе) и другим вообще никаких проблем не возникало. Всеми защитными средствами наши врачи снабжены. Кормили на убой. Да, это, конечно, не ресторан, но лично мне всего хватало, и потребности в еде не было», — рассказал Саломасов, добавив, что диабетикам давали отдельное питание.

Он также отметил, что обход совершали лечащие врачи, а также специалисты других направлений и даже руководитель больницы.

«Если у кого прыгает сахар или температура, от пациентов вообще не отходили, пока им не станет легче. Доходило до того, что вечером каждому звонила врач и интересовалась самочувствием», — цитирует его издание.

Каждый день у пациента брали кровь на анализы, а за две недели сделали три томографии.

По словам Саломасова, он не входил в группу риска по коронавирусу, активно занимался спортом, однако болезнь все же его настигла. При этом, по мнению мужчины, именно регулярные физические нагрузки помогли ему перенести вирус в относительно легкой форме.

В России за минувшие сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 60 пациентов, за все время — 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568.

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