Бизнесмен из Казани переболел коронавирусом и решил, что ему нужно восстановить силы и отдохнуть. Выбор сейчас небольшой, так что мужчина поехал на Занзибар к океану. Это оказалось роковой ошибкой.

комар

Уже через неделю после возвращения домой россиянин понял, что снова заболел: у него опять поднялась высокая температура, которая почти ничем не сбивалась. Мужчина не мог понять причину такого состояния, ведь ковидом он совсем недавно переболел, и тяжело. Вскоре ему на глаза попалась новость о предпринимателе, тоже посетившего Занзибар и скончавшегося от малярии.

Он сразу поехал в специализированную больницу и сдал анализы. Оказалось, что у него «тропическая малярия». Это самая тяжелая форма малярии. Начальные проявления характеризуются ознобом, чувством жара, сильной головной болью. Главный путь передачи болезни – при кровососании самок комаров рода Anopheles,

Мужчину госпитализировали, однако вскоре он скончался — у него отказали почти все органы.

Ранее сообщалось о смерти еще одного российского бизнесмена, которого при покупке тура, по словам его родственников, не предупредили о необходимости сделать прививку. По возвращении в Россию врачи не смогли поставить ему правильный диагноз и лечили от коронавируса.