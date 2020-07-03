Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, переболевший коронавирусной инфекцией, поблагодарил соотечественников и зарубежных политических деятелей за поддержку, а также призвал казахстанцев соблюдать меры предосторожности в связи с распространением COVID-19.

Пресс-служба 79-летнего Назарбаева сообщала 18 июня, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат, после чего он ушел на самоизоляцию. В четверг, 2 июля, пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай написал в Twitter об отрицательном тесте Елбасы (Лидера нации) на коронавирус.

"Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям, я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе", — отметил Назарбаев в своем обращении к казахстанцам, опубликованном в пятницу на его сайте.

По словам экс-президента, вместе со своим народом он ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления.

«Президент и правительство страны принимают все необходимые меры для выхода из сложившегося положения. Но очень многое зависит и от нас самих. Помните, что врачи делают все возможное для нас. Однако как уберечься от заражения этой болезнью, во многом зависит от каждого человека лично», — подчеркнул экс-президент.

При этом он призвал граждан, особенно молодых людей, к стойкости. «Соблюдать необходимые правила гигиены, и как можно дольше оставаться здоровыми, возлагая надежду на скорое появление вакцины. Необходимы дисциплина, забота о своем здоровье и здоровье своих близких, доверие врачам», — отметил Назарбаев.

Он также сказал, что был глубоко тронут тем искренним вниманием и моральной поддержкой, которую ему оказали ряд глав зарубежных государств и правительств, видных политических и общественных деятелей, среди которых были президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Турции Реджеп Тайип Эрдоган и многие другие.