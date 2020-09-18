Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, переболевшие COVID-19 люди способны выделять вирус в течение трех месяцев даже при отсутствии явных симптомов. По ее словам, это доказывают данные российских и иностранных исследователей.

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— Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в России, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет, — сказала Попова.

Она добавила, что отдаленные последствия перенесенной инфекции для организма пока точно не ясны. Надолго ли формируется иммунитет — тоже неясно.

— Патогенеза мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, мы не знаем отдаленных последствий, мы не знаем продолжительности иммунитета, — признала глава ведомства.

Как отмечал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, говорить что-то конкретное о последствиях коронавируса преждевременно, поскольку заболевание до конца не изучено.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Общее число заразившихся в мире превысило 30 миллионов человек.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в некоторых регионах антитела к коронавирусу обнаружены у половины местного населения. По информации «Инвитро», иммунитет к вирусу есть у каждого шестого россиянина.