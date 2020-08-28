Переболевшие коронавирусом нового типа пациенты часто обращаются с жалобами на сильное выпадение волос, сообщила трихолог Наталья Короткова. По её словам, каждый третий после COVID-19 жалуется на проблему облысения.

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— Это чисто реакция либо на вирусы, либо на серьёзные препараты, которые применялись, — отметила Короткова.

Чаще всего речь идёт об острой диффузной телогеновой алопеции. Эту проблему можно решить, если волосяные фолликулы не подверглись необратимым изменениям.

Иностранные пользователи, переболевшие коронавирусом, тоже пишут в соцсетях, что у них имеются проблемы с волосами. По словам 30-летней Грэйс Дадли, она потеряла больше половины своих волос, и ей, вероятно, придётся носить парик.

— Каждый раз, когда я расчесывала волосы, они выпадали в большом количестве. Теперь у меня на голове небольшие залысины, хотя раньше мои волосы были длинными и густыми, — написала она.

По словам врачей, Дадли была на грани смерти, поэтому ее организм стал блокировать фолликулы, чтобы сохранить энергию для более важных на тот момент функций.

Основательница группы поддержки для пациентов с COVID-19 Луиза Барнс сообщила, что более трети членов группы страдают от частичного облысения, в том числе и она сама.

Возможно, выпадение волос — это последствие одного из основных симптомов коронавирусной инфекции, а именно высокой температуры.