Гражданин КНР, госпитализированный с коронавирусом в Забайкалье, выздоровел и выписан из больницы. Об этом сообщается на сайте краевого минздрава 12 февраля.

Результаты анализов у пациента брали дважды, оба раза было подтверждено отсутствие коронавирусной инфекции. Уточняется, что заболевание протекало в легкой форме.

«Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. При выписке он поблагодарил персонал больницы. Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть», — рассказал главврач краевой инфекционной больницы в Чите Сергей Юрчук.

Наряду с пациентом в отдельном боксе были изолированы его супруга и дочь. Изначально коронавирус у обеих не подтвердился, однако позднее у девочки стала наблюдаться температура. На данный момент они остаются в больнице под наблюдением врачей, у них взяли повторные анализы. Если результаты также окажутся отрицательными, то их выпишут из стационара.

За медицинской помощью китаец обратился 26 января, в тот же день его направили в больницу. В начале февраля он пожаловался, что врачи его изолировали без объяснения причин, а о своем диагнозе он узнал из СМИ. Ситуацию раскритиковали в Минздраве России и поручили главе местного ведомства Валерию Кожевникову провести проверку. Ему китаец рассказал, что лечением и условиями содержания доволен.

К настоящему моменту в России зафиксировано два случая заражения коронавирусом в России. Второй был зафиксирован в Тюменской области у студентки из КНР. Накануне, 11 февраля девушку также выписали из больницы, пишет «Газета.ру».

Вспышка нового вида коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 42 тыс. случаев заражения, 1019 человек скончались, 45 млн человек находятся в изоляции.

Власти РФ рекомендовали воздержаться от посещения Китая и эвакуировали граждан из провинции Хубэй. Москва доставила в Китай гуманитарную помощь. В ВОЗ утверждают, что текущая ситуация является «лишь верхушка айсберга».