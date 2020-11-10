Жительница Великобритании, переболевшая COVID-19, бросила работу из-за последствий инфекции, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 48-летняя Маргарет МакАтэмни заразилась коронавирусом в марте. Женщину госпитализировали, однако, так как искусственная вентиляция легких не требовалась, ее вскоре выписали. В последующие несколько месяцев ее несколько раз забирала скорая, но каждый раз медики отправляли ее домой на самолечение.

«Врачи меня просто бросили. Я постоянно сидела дома, но сестры звонили мне несколько раз за день, а друзья приносили мне еду. Не будь у меня друзей и семьи, я бы не выжила», — призналась МакАтэмни.

Женщина до сих пор страдает от боли в груди и постоянно вынуждена делать ингаляции со стероидными препаратами. Ей пришлось уйти с работы в школе и отложить открытие собственного бизнеса, так как она может работать только два-три часа в день, после чего вынуждена лежать и восстанавливать силы. Как отмечает издание, до заражения COVID-19 МакАтэмни вела активный образ жизни и не страдала от хронических заболеваний.

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