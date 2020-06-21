PepsiCo приостановила производство на одном из заводов в Пекине после обнаружения на предприятии случая заражения новым коронавирусом COVID-19, сообщила в воскресенье директор отдела по административным вопросам компании PepsiCo Greater China Region Фань Чжиминь.

«После того как мы обнаружили на нашем филиале завода в районе Дасин случай заражения коронавирусной инфекцией, связанный с рынком «Синьфади», мы сразу же запустили механизм экстренного реагирования, приостановили производство, провели дезинфекцию помещения, изолировали сотрудников, а также приняли меры по раздельному хранению товара», — сообщила она на пресс-конференции.

Директор уточнила, что этот случай был зарегистрирован 15 июня, а к 20 июня компания отправила на централизованный карантин 480 сотрудников, несмотря на то что анализы на коронавирус у них были отрицательные.

Она также отметила, что компания провела расследование, уже взяты пробы из окружающей среды, продукция безопасна.

Тем временем заместитель директора центра контроля и профилактики заболеваний Пекина Пан Синьхо сообщила, что на одном из пищевых предприятий в районе Дасин выявлено восемь случаев заражения COVID-19, название компании она не уточняла.

Накануне в Китае выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом и семь бессимптомных носителей. Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком «Синьфади» в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.