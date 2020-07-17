слова представителя Пентагона.

В конце июня Трамп распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций для срочной реализации программ в области гиперзвуковых и космических технологий.

Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт оценил F-15EX в качестве носителя гиперзвукового оружия США.

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