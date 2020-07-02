Глава Пентагона Марк Эспер обсудил со своим немецким коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр вывод 9,5 тысячи военнослужащих США из ФРГ и подтвердил ей эти планы, говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

«Министр обороны Марк Эспер сегодня говорил с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и подтвердил планы министерства о переводе 9,5 тысячи военных из Германии», — говорится в сообщении.

Они обсудили потребность гарантировать, что любой план США должен давать гарантии европейским союзникам, расширять сдерживание России и укреплять НАТО, сказано в пресс-релизе.

«Министр подтвердил постоянную приверженность Соединенных Штатов трансатлантическому альянсу и нашему долгосрочному партнерству с Германией», — говорится там.

Министры договорились оставаться на тесной связи в ближайшие недели по мере разработки планов.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России». В настоящее время в Германии размещены 34,5 тысячи американских военнослужащих.