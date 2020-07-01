Министерство обороны США полагает, что Россия поддерживает мирные соглашения с афганским радикальным движением «Талибан», чтобы не допустить долгосрочного пребывания американских военных в Афганистане.

«Россия, скорее всего, продолжит поддерживать усилия США по примирению с талибами в надежде, что это примирение предотвратит долгосрочное военное присутствие США (в Афганистане)», — говорится в опубликованном в среду докладе Пентагоне о безопасности в Афганистане.

«Россия политически поддерживала талибов, чтобы укрепить свое влияние в этой группировке, ограничить западное военное присутствие и поощрять операции по борьбе с ИГ* , хотя Россия публично отрицает свою причастность (к этому)», — утверждается в докладе.

Авторы документа указывают, что по состоянию на февраль, российское правительство работало с центральным правительством, региональными странами и движением «Талибан», чтобы «усилить свое влияние в Афганистане, ускорить вывод американских войск и решить проблемы безопасности, которые могут возникнуть в результате вывода войск».

Также в документе упоминаются заявления российских чиновников и совместное с США заявление в связи с подписанием соглашения с талибами.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Вместе с тем в докладе не приводится никаких данных о том, что Россия продавала оружие талибам или выплачивала им вознаграждение за нападение на американских солдат. Первое обвинение неоднократно озвучивали в Вашингтоне и так же неоднократно опровергали в Москве. Утверждения о вознаграждениях талибам содержались в публикациях ряда СМИ, которые вызвали скандал в США. И президент США Дональд Трамп, и Пентагон заявили, что не располагают такими данными. В частности, Трамп заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии на выборах в ноябре.

* Террористическая организация, запрещенная в России