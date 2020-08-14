Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО), говорится в заявлении Пентагона.

В документе отмечается, что решение о создании рабочей группы было принято 4 августа.

«Министерство обороны создаёт рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание относительно природы и происхождения неопознанных летающих объектов. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США», — говорится в заявлении.

За прошедшие после Второй мировой войны годы в США несколько раз формировали группы различного уровня для изучения НЛО.

В конце апреля Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены «неопознанные явления». По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, два других — в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС. Позднее ВМС США опубликовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о произошедших в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года встречах с НЛО.

В июне президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена. В различных источниках получила популярность версия, что объект, разбившийся близ города Розуэлл, был внеземным кораблём, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило. Согласно официальной позиции ВВС США, обнаруженный в Розуэлле объект являлся метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы.