Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и талибами, заявил представитель ведомства Джонатан Хоффман.

"Министерство обороны продолжает изучать разведывательную информацию о том, что сотрудники российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью против сил США и коалиции в Афганистане. До настоящего времени министерство обороны не имеет подтверждающих свидетельств, которые могли бы подтвердить недавние предположения, которые можно найти в открытых репортажах прессы", — говорится в заявлении.

При этом, по словам Хоффмана, любую информацию об угрозе военнослужащим США в Пентагоне воспринимают серьезно.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, где утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств не предоставили.

Посольство России в США потребовало от властей США адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию NYT про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения ложь. На вопрос журналистов, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение года, Песков ответил отрицательно.