Как сделать так, чтобы россияне захотели самостоятельно копить на негосударственную пенсию? Решение этой застарелой проблемы предложили две бизнес-структуры, работающие на рынке негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). По мнению авторов инициативы, необходимо ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Эта мера обернется для многих граждан мощным стимулом, поскольку позволит им возвращать с добровольных взносов на будущую пенсию до 52 тыс. рублей ежегодно.

Пока же мотивация недостаточна: текущий налоговый вычет предоставляют на сумму до 120 тысяч рублей в год. То есть, получить обратно можно лишь 15,6 тыс. рублей (13% от 120 тысяч). Вычет включает в себя четыре компонента — медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. Он не индексировался уже более десяти лет, а низкая ставка НДФЛ «делает его еще менее привлекательным», отмечают в совместном письме в Центробанк инициаторы – Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Лимит в 400 тысяч рублей – это максимальный уровень для исчисления льготы при вложениях граждан в индивидуальные пенсионные счета (ИИС). Фактически, решено использовать уже имеющийся положительный опыт с этим инструментом: по данным Мосбиржи за май 2020-го, за последние три года количество открытых населением ИИС выросло в десять раз – с 200 тысяч до почти 2 млн. Впрочем, на фоне общей массы российских пенсионеров (44 млн) последняя цифра не впечатляет.

Предложение правильное, лежащее на поверхности, но явно запоздалое, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Суть в том, рассуждает он, что пенсионеры относятся к числу социально уязвимых групп, а бедность нам надо сократить к 2030 году вдвое. Чтобы достичь этой национальной цели, придется использовать все доступные варианты. Есть два основных способа – либо государство раздает деньги и увеличивает пособия, либо добивается того, чтобы люди сами копили себе на старость. Сегодня народ не рвется это делать: нет традиции, привычки, инструментов, умения и желания. Соответственно, нужны некие дополнительные стимулы, которые сдвинут ситуацию с мертвой точки. По факту, это – вполне рациональный способ переложить часть задачи по сокращению бедности с властей на население. Так поступают во всем мире, напоминает Зубец: две трети дохода любого европейского пенсионера составляет пенсия, самостоятельно накопленная за время работы.

Половина россиян вообще никакими накоплениями не занимается, а на пенсию откладывают максимум 10-15%. Такова психология: до преклонного возраста еще надо дожить, а машину или квартиру — покупать уже сегодня. На взгляд Зубца, чтобы человек чувствовал себя на пенсии относительно комфортно, он должен накопить сумму не менее 1 млн рублей. Откладывая при этом в месяц по 10 тыс., а в год – по 120 тыс. В данном же случае порог установлен в 400 тыс. Понятно, что осилят его немногие: речь идет о 3-5% населения, о верхней прослойке среднего класса, которая обретет дополнительный стимул. Понятно, что всех граждан не удастся втянуть в систему добровольных пенсионных накоплений, по причине отсутствия «лишних» денег, но одно бесспорно – это шаг в верном направлении.

Идея интересная, но нереализуемая, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, оснований для скепсиса несколько. Первое — слабый и непредсказуемый рубль, что отбивает охоту у многих россиян самостоятельно копить на пенсию, то есть, на многие годы вперед. Второе – потенциальная несогласованность действий контролирующих органов: рынок НПО и его участники регулируются Центробанком РФ, а вопросы налогообложения и, соответственно, налоговых вычетов, находятся в компетенции Минфина и, в конечном счете, законодательной власти. Третье – фактор «серых» зарплат, которые, по оценкам международных экспертов, получает около трети наемных работников в России. К этому стоит добавить устойчивое недоверие населения к негосударственным пенсионным фондам и падающие все последние годы реальные доходы.