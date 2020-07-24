В России предложили ввести налоговый вычет для граждан, которые делают пенсионные накопления. С идеей выступили Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), как пишет газета «Известия» . Вычет в размере 13% предлагается начислять с пенсионных накоплений до 400 тысяч рублей. Таким образом, можно будет вернуть до 52 тысяч рублей со своих добровольных взносов. Предложение уже поддержали в негосударственных пенсионных фондах. В частности, гендиректор «ВТБ Пенсионный фонд» (входит в группу ВТБ) Лариса Горчаковская заявила, что такая мера назревала давно.

Письмо с предложением простимулировать систему негосударственного пенсионного обеспечения участники рынка направили в Центробанк. Документ подготовлен по итогам июньского совещания в ЦБ под председательством зампреда Банка России Владимира Чистюхина.

Ключевое предложение в письме – введение нового пенсионного налогового вычета. Возможность вернуть до 52 тысяч рублей ежегодно с пенсионных накоплений мотивирует россиян копить на старость, считают авторы инициативы.

Сейчас в России действует социальный налоговый вычет с пенсионных накоплений до 120 тысяч рублей. Воспользовавшись им, можно вернуть максимум 15,6 тысяч рублей в год.

«Действующий сейчас лимит в 120 тысяч не менялся уже 10 лет и просто не соответствует потребностям наших граждан. Он недостаточно мотивирует копить на пенсию, — поясняет Лариса Горчаковская, — Данный вычет состоит из четырех компонентов – медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. При этом медицина и образование выбирают практически всю долю. Кроме того, пенсионное страхование — это длительный и прогнозируемый с точки зрения расходов вид страхования, и смешение вычета, например, с непрогнозируемыми медицинскими расходами нелогично. Выделение отдельного вычета – оправданный и давно назревший шаг».

Как добавила г-жа Горчаковская, «мы всецело поддерживаем инициативу ввести отдельный налоговый вычет для граждан, которые решили самостоятельно копить на будущую пенсию». По словам гендиректора пенсионного фонда, предлагаемые меры не только станут стимулом для людей делать взносы ежегодно, но и привлекут на рынок новых клиентов. «Значит, граждане станут ответственнее подходить к формированию пенсии. Это даст людям уверенность в завтрашнем дне и увеличит горизонт планирования на много лет вперед», — подчеркнула она.

Авторы инициативы предлагают увеличить действующий лимит в 120 тысяч до 400 тысяч рублей (или до 6% от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет. Сумма в 400 тысяч выбрана не случайно: столько же составляет лимит для исчисления налоговой льготы при вложениях граждан в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Пенсионные саморегулируемые организации считают, что инвесторам ИИС и участникам накопительной пенсионной системы нужно предоставлять равные льготы.

Помимо налогового вычета АНПФ и НАПФ предложили ввести фиксированные «пенсионные субсидии» при открытии индивидуальных пенсионных планов для определенных категорий граждан — малоимущих, домохозяек и самозанятых. Такие граждане не имеют официального дохода или имеют низкий доход, а также не платят взносы во внебюджетные фонды. Подобная практика существует в других странах: при открытии накопительной пенсионной программы с регулярными добровольными взносами государство оказывает поддержку.

В Центробанке подтвердили, что предложения НПФ получили. Представители ЦБ заявили, что «при обсуждении таких предложений необходимо прежде всего оценить потенциальный эффект от их реализации». При этом в Банке России готовы к дальнейшему обсуждению инициативы.

Между тем, вопросы налогообложения относятся к компетенции Минфина. В ведомстве сообщили, что пока не принимал участия в обсуждении предложений по развития системы негосударственного пенсионного обеспечения.