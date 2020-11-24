84% граждан, чей возраст составляет более 60 лет, нуждаются в индексации пенсии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на портале «Рамблер». Выяснилось, что причина такой нужды заключается в высоких для них ценах. 8% участников заявили, что у них только недавно появилась потребность в индексации, поскольку столкнулись с непредвиденными расходами.

Новость о том, что в 2021 году пенсии россиян будут проиндексированы, обрадовала пенсионеров. Подсчеты показали, что в среднем выплаты увеличатся на 1 тыс. рублей. 17% россиян считают, что даже эта сумма сможет улучшить их жизнь.

Более половины граждан пожилого возраста (66%) мечтают о надбавке к пенсии в размере 15 тысяч рублей. 26% участников хотят, чтобы к их пенсии прибавилась сумма в размере 10 тысяч рублей. У остальных участников требования ниже.

Среди участников опроса лишь 38% россиян являются работающими пенсионерами, у которых есть стабильный доход. Остальные россияне либо не работают по личным причинам, либо подрабатывают.

Опрос показал, что большинство участников, возраст которых составляет более 60 лет (81%), не имеют посторонней помощи со стороны близких людей. Остальным россиянам либо помогают в выплате счетов за услуги ЖКХ, либо дарят деньги.

В исследовании приняли участие 1015 человек.