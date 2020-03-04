В Оренбургской области пенсионер получил крупный счет от провайдера на оплату телевидения из-за случайного подключения к эротическому и спортивному каналам.

В октябре прошлого года житель села Карагузино Саракташского района заключил с провайдером договор на оказание пакета услуг, который включал в себя интерактивное телевидение. Однако позднее мужчина самостоятельно подключил дополнительный пакет «Взрослый» с каналами эротического содержания, а также два спортивных пакета.

«При этом пенсионер, по всей видимости, не принял во внимание значительно возросшую стоимость услуг. Стоимость покупки при подключении дополнительных каналов отображается на экране телевизора. Нажимая кнопку «купить», абонент соглашается с условиями оказания услуги. Подтверждение о подключенных сервисах клиент получает в том числе по телефону», — рассказали РИА Новостям в компании Ростелеком в среду, 4 февраля.

10 января мужчина обратился в офис компании с намерением расторгнуть договор. На этот момент сумма долга превышала 6 тыс. рублей.

«Учитывая возраст клиента и сложности, которые у него возникли при пользовании цифровым телевидением, компания пошла абоненту навстречу и кратно уменьшила сумму долга за оказанные услуги», — рассказали в компании.

Руководитель оренбургского филиала лично встретился с пенсионером и обменялся с ним телефонными номерами, чтобы мужчина мог напрямую обратиться к руководству, если возникнут проблемы.

В феврале сообщалось, что 62-летняя пенсионерка решила заработать на бирже и в итоге лишилась 4,3 млн рублей.