Власти Кемеровской области отправят жителей старше 65 лет на обязательную домашнюю самоизоляцию до конца сентября из-за вспышки коронавируса. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте регионального правительства.

В документе сказано, что ограничения вводятся с 17 сентября. Пенсионерам будет разрешено ходить в магазин и аптеку, посещать медицинские и госучреждения, помогать родственникам, выходить из дома по другим неотложным делам. Необязательной самоизоляция будет для пожилых начальников и сотрудников, чье присутствие на работе критически необходимо.

С конца июля Кузбасс демонстрирует самые высокие показатели по приросту заболевших COVID-19 в Сибирском федеральном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). За все время в регионе заразилось почти восемь тысяч человек, в том числе 126 за последние сутки, 74 пациента скончалось.

Ранее сообщалось, что специалисты ожидают подъем заболеваемости инфекцией в России в ноябре.