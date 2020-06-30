В городе Импендл провинции Квазулу-Натал в Южно-Африканской Республике (ЮАР) 71-летнюю пенсионерку заставили смотреть, как одну за другой изнасиловали ее трех внучек в возрасте 19, 22 и 25 лет, пишет Daily Mail.

По информации издания, неизвестный в балаклаве с оружием в руках запер трех девушек в спальной комнате их бабушки, после чего поочередно начал насиловать их на глазах пожилой женщины. Сообщается, что пенсионерка никак не могла помочь своим внучкам, поскольку преступник угрожал ей расстрелом.

В местной полиции рассказали о том, что, приехав на место ЧП, обнаружили пенсионерку без признаков жизни. По версии правоохранительных органов, после увиденного 71-летняя женщина умерла от сердечного приступа. Девушки также согласились с мнением стражей порядка, поскольку позже сказали, что на протяжении всего времени злоумышленник не прикасался и не избивал их бабушку, а лишь угрожал ей.

«Я думаю, что моя мать умерла от сердечного приступа, потому что преступник не напал на нее, но он вытащил моих племянниц из комнаты и изнасиловал прямо на ее глазах», — поделился своей точкой зрения 31-летний сын погибшей.