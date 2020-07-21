В публичное пространство вброшена очередная социально значимая идея, касающаяся пожилых людей. Инициатива исходит от члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева. В письме на имя премьера Михаила Мишустина он просит «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 тысяч рублей по аналогии с помощью, оказанной государством семьям с детьми». В связи с распространением коронавируса эти граждане попали в особую «группу риска», у многих отсутствует дополнительные источники доходов, в среднем их затраты только на лекарственные препараты увеличились на 4 тысячи рублей. Эти доводы Хамзаева не оспоришь.

Но пока мы видим лишь исходный посыл — вполне актуальный, но требующий осмысления. При ближайшем рассмотрении кое-какие моменты в этой истории начинают смущать. Итак, берем 15 тысяч рублей и тупо умножаем на 44 млн – столько сегодня в России пенсионеров. Получаем 660 млрд рублей. Подъемная ли это сумма для государства? В принципе, да, если учесть, что меры поддержки, уже оказанные властями населению и бизнесу в период коронакризиса, составили более 2 трлн рублей. Из них несколько сотен миллиардов ушло на единовременные выплаты по 10 тысяч семьям с детьми в возрасте до 16 лет. Малая толика этих денег была взята из Фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором на 1 июля значилось 12,1 трлн рублей (на 1 апреля – 12,9 трлн).

Очевидно, что 15 тысяч – весомое подспорье для основной массы наших стариков, сопоставимое со средним размером их пенсий. Очевидно также, что эти выплаты пошли бы на неотложные нужды, на покупку лекарств, одежды и обуви, каких-то бытовых вещей. Но, похоже, посыл Хамзаева о «дополнительном механизме» повисает в воздухе, как это ранее произошло с идеей раздать всем без исключения россиянам по энной фиксированной сумме «вертолетных денег». Увы, но мы не Соединенные Штаты, где каждый гражданин с годовым доходом менее $75 тысяч получил от правительства $1200, и мы — не Япония, где каждому жителю выделили по $926.

Впрочем, проблема не только в том, что отечественная экономика несопоставима по своему потенциалу с американской или японской. Найти в стране «лишние» 660 млрд рублей, а затем распределить их между пенсионерами – задача со многими неизвестными. Нюансов хватает – и технических, и финансовых, и конъюнктурных, и политических. Причем все они теснейшим образом переплетаются. Взять хотя бы вопрос: из какой статьи федерального бюджета предполагается истребовать искомую сумму, чтобы это было безболезненно? Пенсионный фонд сразу отпадает, поскольку сам критически зависит от госказны: из-за снижения объема страховых взносов, идущих в систему ПФР, государство вынуждено дотировать его дополнительно на 1 трлн рублей в год. Что касается неприкасаемого ФНБ, то допуск к этой священной корове, и то относительный, имеют лишь руководители госкорпораций, стремительно беднеющих во всякий кризис.

Кроме того, пенсионеры пенсионерам рознь. К примеру, у нас более 2 млн человек получают пенсию по инвалидности, 1,5 млн – из-за потери кормильца, а 2,2 млн – по выслуге лет: это военные, полицейские, судьи, прокуроры, жители северных регионов. Все остальные получают ее по старости, достигнув определенного возраста. Так кому же в итоге нужно раздать по 15 тысяч рублей: будут ли это все 44 млн статистических пенсионеров, либо — только пенсионеры по старости, либо — только неработающие? А как быть с теми, у кого пенсии зашкаливают за многие десятки тысяч: бывшие депутаты, бывшие топ-менеджеры (эти имеют выплаты от негосударственных пенсионных фондов), и так далее. На другом полюсе по уровню доходов – те, у кого пенсии не превышают 6-7 тысяч рублей, старики из регионов Центрального федерального округа (Костромская, Ивановская, Ярославская, Владимирская области). Вот кому стоило бы адресно помочь! Если же обратиться к теме лекарств, столь мощно прозвучавшей в обращении к премьеру от Султана Хамзаева, здесь тоже есть свой нюанс: отдельным категориям пенсионеров предоставляются бесплатные медпрепараты. Осталось выяснить, кому не предоставляются.

В-общем, Общественная палата дала обильную пищу для размышлений. Пока этот паззл не складывается, и шансов на иной исход мало.