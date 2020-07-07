Госдума приняла в третьем чтении законопроект «Единой России» о рассрочке платежей для пенсионеров и представителей малого и среднего бизнеса (МСП), отнесенных к наиболее пострадавшим от удара коронавируса. Эксперты уверены, закрепленная на законодательном уровне отсрочка выплат по судебным решениям, исполнительным листам для ряда категорий граждан и бизнеса поможет им справиться с последствиями пандемии с наименьшими потерями.

Депутатам удалось создать правовую конструкцию, поддерживающую национальный план восстановления экономики. Плюсы нововведения почувствуют как физические лица, так и бизнес.

Авторами законопроекта об исполнительной амнистии выступили секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Закон планируется распространить на должников — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП), являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях российской экономики.

Для них устанавливается рассрочка по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и кредитам сроком до 1 года на сумму до 15 млн рублей. Рассрочка будет предоставляться однократно.

«Такой закон уже не позволит кредиторам выкручивать руки добросовестным заёмщикам, которые, например, до введения режима самоизоляции аккуратно обслуживали свои долги, а в период кризиса у них возникли проблемы», — считает замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Принятие законопроекта — логичная реакция властей на необходимость решения возникших проблем, считает ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников.

«Если говорить об установленном объеме задолженности, то 15 млн рублей — это планка на далекое будущее. Сейчас у бизнеса, у индивидуальных предпринимателей и МСП практически нет таких долгов и копить такую задолженность они будут очень долго. Таким образом, под рассрочку попадут практические все», — отмечает собеседник «».

Законопроект защищает не только юридических, но и физических лиц – а конкретно пенсионеров. Он предусматривает, что пенсионеры, не имеющие других доходов, кроме пенсии, получат рассрочку по долгам на сумму до 1 млн рублей сроком до двух лет, при этом им не потребуется обращаться в суд.

Эксперт ИАЦ «Альпари» отмечает, что пенсионеры зачастую берут кредиты не столько на себя, сколько на всю свою семью и предоставление им рассрочки поддержит не только избранных пенсионеров, но и целые домохозяйства — что только увеличит социальную значимость данного законопроекта.

«К третьему чтению мы скорректировали закон и расширили сферы, на которые предоставляется рассрочка для субъектов малого предпринимательства, — сказал Александр Хинштейн. — Законопроект, по нашим оценкам, коснется не менее 4 млн граждан и юридических лиц».

Принятие закона — это логичное правовое закрепление той практики, которая устанавливалась решениями правительства в рамках антикризисных пакетов, считает Никита Масленников и подчеркивает, что и для бизнеса, и для заинтересованных пенсионеров норма закона — это гораздо более важный фактор, чем просто постановление.

«Законопроект создаст некую устойчивость правил, которые формируют деловую среду, а также мотивации для бизнеса, — говорит эксперт. — Вектор выбран верно. Создается правовая конструкция, поддерживающая национальный план восстановления экономики».

Госдума приняла важный документ, продолжающий серию социально значимых инициатив, в том числе законодательных, предложенных «Единой Россией» и направленных на поддержку тех, кто больше всего пострадал в период пандемии.

Ранее был поддержан закон о «кредитных каникулах» и принято решение об увеличении максимального порога ипотечного займа.

С 1 июня 2020-го увеличился минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет и для тех, кто остался без работы во время декрета. Кроме того, по инициативе партии единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка не смогут взыскать в счет долгов, имеющихся у родителей.

Партия также продолжает разрабатывать законопроекты, регулирующие те отрасли, проблемы в которых стоят особенно остро. Например, в правительстве поддержали предложения «Единой России» о распространении мер поддержки МСП на социально ориентированные НКО. Речь идет о выплатах на каждого сотрудника НКО в размере МРОТ, льготном кредитовании и каникулах по уплате налогов. Также в скором времени Госдума рассмотрит пакет поправок в Трудовой кодекс, которые регламентируют удаленную занятость.