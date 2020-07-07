За рулем «Ниссана», влетевшего 7 июля в летнюю веранду ресторана «Тануки» на юге Москвы, сидел 81-летний пенсионер. Он потерял контроль над машиной, вероятно, из-за травмы ноги.

Как стало известно «», в автомобиле Игорь Васильевич передвигался с супругой (она на год старше). Со слов сына, они ехали либо к врачам, либо по хозяйственным делам. Несмотря на преклонный возраст, пенсионер ведет на даче активную деятельность. В эти выходные он подвернул на фазенде ногу, что, вероятнее всего, стало причиной аварии на улице Генерала Белова. Сознание за рулем мужчина не терял, а стаж вождения — с 60-х годов. В прошлом он работал в банках.

В ДТП пострадавших нет. Скорая помощь выезжала на место, но госпитализация никому не понадобилась. Ресторану причинен имущественный ущерб, который придется возмещать виновнику инцидента.