Если бы пенсионный возраст в России был поднят ещё во время прошлого кризиса, начавшегося в 2008 году, то нынешние пенсии россиян были бы примерно на треть выше, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Такими соображениями в своей книге поделился глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, то, что в обозначенный им период возраст выхода россиян на пенсию был оставлен без изменений, стало ошибкой руководства страны.

По воспоминаниям Кудрина, тогда, в теперь уже далёком 2008 году обсуждение возможности принятия пенсионный реформы проходило в высоких властных кабинетах весьма бурно, но оно так и не было принято, что и привело к нынешнему размеру социальных выплат.

Как отмечает главный аудитор страны, пенсии россиян могли бы заметно вырасти после принятия этого решения уже через десять лет, то есть, как утверждает Кудрин, сейчас граждане получали бы намного больше. Плюс, по его мнению, этот шаг дал бы государству больший манёвр для развития — у бюджета появилось бы больше ресурсов для инвестиций в инфраструктуру, образование и медицину.

Ранее Пенсионный фонд России развеял опасения российских пенсионеров о том, что если они не будут долго снимать пенсию с банковской карты, то её перестанут платить.