Цирковые животные будут обеспечиваться пожизненным содержанием с 1 января 2020 г. Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»), говоря о законодательных нормах в сфере экологии и охраны животных, которые вступают в силу со следующего года.

«Те животные, которые используются в культурно-зрелищных мероприятиях, должны обеспечиваться пожизненным содержанием — это, так называемые, пенсии для цирковых животных», — сказал В. Бурматов.

Кроме того, вводится запрет на применение лекарственных препаратов для повышения эффективности цирковых животных.

«Это наносит вред», — отметил депутат.

Также вводится конфискация диких животных, которые содержатся с нарушением требований для таких питомцев.

«Это те нормы, которые вступят в силу 1 января 2020 г.», — заключил В. Бурматов.

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