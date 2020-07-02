Вице-президент США Майк Пенс заявил, что его не информировали о «сговоре России с талибами», наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.

«Нет, мне об этом деле не докладывали, и я не буду обсуждать секретные материалы», — сказал Пенс журналистам в Аризоне, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Он также заявил, что Трамп всегда защищает американских солдат в случае необходимости.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой». Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.