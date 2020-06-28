Федеральные власти США помогут штату Техас, где серьезно ухудшилась ситуация с коронавирусом, заявил в воскресенье вице-президент США Майк Пенс.

Ранее губернатор штата Грегг Эббот заявил, что ситуация с COVID-19 в штате приняла опасный оборот в последние несколько недель, число новых госпитализаций выросло с двух до более чем пяти тысяч, а процент положительных результатов тестов вырос с 4,7% до более чем 13%.

«Мы гарантируем, что Техас и система здравоохранения Техаса располагают соответствующими моменту ресурсами, снабжением, людьми», — сказал он в воскресенье на совместной с губернатором пресс-конференции.

Ее транслировал телеканал WFAA.

Пенс отметил, что Техас сегодня проводит тестирование на коронавирус среди населения в «невероятных масштабах», однако сегодня обсуждался вопрос еще большей активизации этого процесса. Пенс обещал, что эта потребность будет доведена до всех причастных.