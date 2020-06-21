Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси потребовала в воскресенье, чтобы американскому народу объяснили, что имел в виду президент Дональд Трамп, когда в шутку заявил о снижении числа тестов на коронавирус.

Накануне Трамп, говоря на митинге в Оклахоме о большом числе выявленных случаев заражения коронавирусом, сказал, что «попросил помощников снизить темпы тестирования». Это звучало как шутка, и потом в разных СМИ источники в Белом доме тоже подтвердили, что это было сказано не всерьез.

«Американский народ должен получить ответы о том, почему президент Трамп хочет проводить меньше тестов, когда эксперты говорят о потребности в гораздо большем количестве», — написала Пелоси в заявлении, опубликованном на ее сайте.

По ее словам, во вторник представители рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом ответят в этой связи на вопросы комитета палаты представителей по энергетике и торговле. В качестве приглашенных на сайте комитета заявлены в том числе главный инфекционист США Энтони Фаучи и директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.