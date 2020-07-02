Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Белый дом в «жульничестве» с развединформацией по «сговору России с талибами».

«Белый дом устроил жульничество, будто бы, если нет стопроцентного консенсуса по разведывательной информации, она не должна доходить до определенного уровня… не покупайтесь на это. Разведсообществу тоже не следует на это покупаться», — сказала Пелоси журналистам на пресс-конференции.

«У них достаточно разведывательной информации, чтобы знать, что именно мы должны с этим делать», — добавила Пелоси.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой». Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.