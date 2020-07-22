Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в интервью CNN назвала коронавирус «вирусом Трампа».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США, вероятно, ухудшится: «сначала станет хуже перед тем, как будет лучше». Трамп также призвал всех жителей страны надевать маски, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию.

«Я думаю комментарии президента сегодня показывают, что он признал допущенные им ошибки… Признал, что это не обман, это пандемия, которая уже стала хуже, до того как станет лучше. Из-за его бездействия. И, фактически, это – вирус Трампа. Если бы он несколько месяцев назад сказал: давайте носить маски, давайте соблюдать социальную дистанцию…больше бы людей последовало его примеру. Вместо того, чтобы показывать плохой пример…», — заявила Пелоси в интервью телеканалу.

Ранее Трамп предлагал называть COVID-19 «кунг-флю» или «китайским гриппом».