Российская певица Пелагея заявила о намерении развестись со своим супругом — хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. Об этом сообщается на официальной странице исполнительницы в Instagram 26 декабря.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась», — цитирует Пелагею телеканал «360». Она также выразила надежду, что у них с Телегиным получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для общей дочери.

Пелагея добавила, что развод всегда является малоприятным мероприятием, но она и Телегин пытаются сохранять лояльность. Бывшая пара надеется, что сможет достойно и интеллигентно обсуждать и решать вопросы в дальнейшем, пишет «Газета.ру».

«Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать. Ну и…жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей!» — заключила она, пожелав всем добра.

Накануне в СМИ появилась информация о расставании пары, сообщает RT.

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. 21 января 2017 года у пары родилась дочь Таисия.