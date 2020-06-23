Китай призывает США прекратить притеснять китайские СМИ в духе идеологических предрассудков «холодной войны», иначе Пекин будет вынужден дать необходимый ответ, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Вашингтон уже во второй раз вносит работающие на территории США китайские СМИ в список «иностранных миссий», что стало очередным доказательством оказания политического давления на китайские СМИ со стороны США», — заявил дипломат.

По его словам, «Китай решительно призывает США отказаться от мышления «холодной войны» отбросить идеологические предрассудки, немедленно прекратить и исправить эти ошибочные действия, которые никому не пойдут на пользу, в противном случае Китай будет вынужден дать необходимый и надлежащий ответ».

Госдепартамент США в понедельник сообщил, что вносит еще несколько китайских СМИ в список «иностранных представительств (миссий)» в связи с тем, что они подконтрольны властям КНР. В список вошли Центральное телевидение Китая, китайская Служба Новостей, «Народная ежедневная газета» и «Глобал Таймс». Как считают в Вашингтоне, указанные СМИ «фактически принадлежат иностранному правительству или эффективно контролируются им».

Аналогичный статус 18 февраля получили информационное агентство Синьхуа, China Global Television Network, China Radio International, China Daily Distribution Corporation и Hai Tian Development USA.