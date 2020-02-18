Певица Эдита Пьеха рассказала, что получает две пенсии — обычную и «шахтерскую». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам артистки, в общей сложности в месяц выходит 45 тысяч рублей.

«Получаю две пенсии — артистическую и шахтерскую. В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул «Почетный шахтер»», — пояснила она.

При этом актер Юрий Стоянов рассказал газете, что получает с учетом надбавок за награды и звание — 62 тысячи рублей. А художник Никас Сафронов отметил, что его пенсия составляет 57 тысяч рублей, с учетом надбавки в 45 тысяч, положенной ему, как академику Российской академии художеств.

Как сообщал «Рамблер», ранее журналистка Елена Ханга заявила, что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей, и жить на эти деньги очень сложно. На небольшой размер пенсии пожаловались также Роксана Бабаян и Регина Дубовицкая.

При этом эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян раскритиковал отечественных звезд, которые жалуются на размер своей пенсии, заявив, что они до конца жизни могут «зарабатывать лицом на телевидении».

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