В Крыму завершился суд над 28-летним жителем Черноморского района, который неделями безнаказанно в пьяном виде насиловал на полуострове несовершеннолетних девочек. Как сообщает сайт главка СКР по региону, он был приговорен Верховным судом Республики Крым к 17 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как установило следствие, в декабре 2018 года мужчина пришел в гости к своим дальним родственникам и там изнасиловал 13-летнюю дочку хозяйки дома. Это вскрылось после того, как девочка с мамой обратились в больницу.

Когда подозреваемый был задержан и начались следственные действия, выяснилось, что покушался на половую неприкосновенность несовершеннолетних мужчина не впервые. Оказалось, что с октября по ноябрь 2018 года он гостил у одной своей знакомой и там в пьяном виде неоднократно насиловал ее 15-летнюю сестру, используя угрозы.