В российский школах закончились каникулы и с 6 апреля школьники перешли на дистанционное обучение, которое проходит в двух форматах, рассказала «Известиям» учитель литературы московской школы № 1571 Надежда Василевская 8 апреля.

Часть уроков проходит в виде самостоятельной работы. В этом формате ребенку в электронный журнал прикрепляются домашние задания в виде файлов, сценариев уроков, видеороликов.

Другая часть уроков подразумевает проведение онлайн-конференций. Учитель отвечает на вопросы, дает новые темы и объясняет задание для следующего урока прямо в ходе видеотрансляции, рассказала Надежда Василевская.

По ее словам, обучение проходит на знакомых педагогам платформах. В первую очередь, речь идет о «Московской электронной школе», через которую учителя выстраивают всю коммуникацию с ребенком и родителем.

Также это сервисы «Российская электронная школа» и «Мои достижения». Для онлайн-конференций используют в основном Zoom и Skype. Расписание уроков сохранили прежнее, первый традиционно начинается в 8:30 утра.

«Была некоторая растерянность в первые дни объявления дистанционного формата. Но сейчас у меня нормальный рабочий график. В 8:30 я уже перед монитором. У меня 1-й, 5-й и 6-й уроки. В свободные окна я сижу проверяю домашние задания, отвечаю на вопросы родителям и ученикам», — рассказала учитель литературы.

В целом дети очень устали сидеть дома и признают, что хотят в школу, сообщила учитель.

«Седьмой класс у меня даже однажды попросили оставить видеоконференцию, чтобы продолжить общаться. Они общались уже без меня и это продолжалось минут 30 — загляну, а они полным составом, у них идет диалог, они все на видеосвязи. Поэтому по общению, конечно, они соскучились — это факт», — отметила преподаватель.

Для тех детей, у которых два ребенка в семье и нет возможности за компьютером одновременно выходить онлайн, есть опция скачать видеозапись трансляции урока.

«Они смотрят в записи, задают вопросы. Все учителя на связи. Им пишут, звонят <..> Полноценный рабочий процесс», — заявила Надежда Василевская.

В тоже время по данным исследования сервиса Superjob от 8 апреля (есть в распоряжении «Известий»), примерно поровну разделилось отношение родителей к организации дистанционного обучения школьников: 38% родителей оказались недовольны, а 36% — довольны.

Ранее 1 апреля в пресс-службе столичного департамента образования и науки рассказали, что в московских школах открыли дежурные группы численностью до 12 человек для учеников первых — четвертых классов и воспитанников дошкольных групп, чьи родители продолжают ездить на работу.

В России, по состоянию на 8 апреля, зафиксировано 8672 случая заражения коронавирусом, 580 пациентов выздоровели, скончались 63 человека.

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