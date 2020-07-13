Глава неканонической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) хотел бы обострения отношений между Русской и Румынской православной церквями, для этого он предложил Румынской церкви определить статус бывшего «епископа» ПЦУ, заявил в понедельник председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Синод ПЦУ 9 июля исключил из состава своего епископата «епископа» Белгород-Днестровского Филарета (Панку) за то, что тот обратился к «почетному патриарху» Филарету (Денисенко) и декларировал ему отказ от послушания «Православной церкви Украины», следует из сообщения, опубликованного на сайте ПЦУ. «Суждение о дальнейшем каноническом статусе» Панку тем же решением синода передали Румынской православной церкви, поскольку возглавляемые Панку религиозные структуры «следуют румынско-молдавской литургической традиции и никогда не представляли украинскую диаспору».

«Препоручая судьбу Панку Румынскому патриархату, Епифаний, по всей видимости, пытается тем самым хоть как-то завязать отношения с Румынской церковью, которая до сих пор не признала раскольническую ПЦУ и не похоже, что собирается. Вероятно, глава ПЦУ хотел бы и обострения отношений между Русской и Румынской церквами. Интересно будет увидеть, какой окажется реакция Румынской православной церкви», — написал Легойда в своем Telegram.

Он обратил внимание на то, что в соответствии с «томосом» об автокефалии, который получила в 2019 году ПЦУ от Константинопольского патриархата, «с Панку должен разбираться» патриарх Варфоломей, а не Румынская православная церковь.

«Но у того (патриарха Варфоломея — ред.) либо нет на это сил и авторитета (как нет авторитета и сил предотвратить превращение в мечеть Святой Софии, находящейся в каких-то 3-4 километрах от его собственной резиденции), либо даже сам Епифаний не ставит главу Фанара ни во что, нарушая положения полученного им «томоса», — подчеркнул представитель Русской церкви.

По его словам, этим решением в ПЦУ также подтвердили существование «Киевского патриархата». «Как доказывает жизнь, патриарху Варфоломею так и не удалось ни соединить каноническую Украинскую православную церковь с раскольниками (что было объявлено главной целью), ни даже объединить одних раскольников с другими. Как было на Украине до «томоса» три церкви — одна каноническая (УПЦ) и две раскольнических (УПЦ КП и УАПЦ), — так и осталось. Только теперь одна из неканонических «церквей» вместо УАПЦ называется ПЦУ», — подытожил Легойда.