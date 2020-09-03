Цель работы заключалась в исследовании свойств яда пчел и мелиттина при их воздействии на нормальные и онкологически активные клетки молочной железы

Ученые из Западной Австралии, Ирландии и Англии проверили эффект воздействия яда пчел и шмелей на различные клинические подтипы рака молочной железы, в том числе на трижды негативную форму, для которой практически отсутствуют эффективные методы лечения.

Результаты работы опубликованы в журнале Precision Oncology. В главных результатах исследования сообщается о деструктивном действии пчелиного яда на клетки трижды негативного рака молочной железы и рака с мутацией HER2.

Авторы исследования заявляют, что их основная цель заключалась в исследовании свойств яда пчел, а также соединения мелиттина при их воздействии на нормальные и онкологически активные клетки молочной железы – это первая научная работа подобного рода.

Определенные концентрации яда могли индуцировать 100% смертность раковых клеток, при этом нанося минимальные повреждения нормальным клеткам молочной железы. Соединение продемонстрировало высокую селективность, силу и скорость действия, при этом ученые смогли разработать технологию синетического создания мелиттина. На полное уничтожение раковой клетки мелиттину понадобилось менее 60 минут, а в течение 20 минут он значительно снижал способность раковых клеток продуцировать химические сигналы клеточного роста и деления.

Мелиттин воздействовал на определенные сигнальные пути, которые активно экспрессировались трижды негативным раком молочной железы – в особенности эпидермальный фактор роста, а также ингибировал активацию HER2 в соответствующем клиническом типе рака.

Для получения яда пчел, насекомых погружали в сон при помощи углекислого газа и держали на льду до извлечения жала из брюшка насекомого.

Данное исследование в очередной раз демонстрирует, насколько эффективно некоторые природные соединения могут быть использованы в лечении заболеваний человека. При этом потенциально возможно проведение комбинированного лечения с использованием доцетаксела.

В настоящее время команда авторов планирует сравнить свойства ядов различных видов пчел, которые характеризуются высоким разнообразием в более чем 20 000 видов. В дальнейшем потребуется проведение испытаний на способ доставки лекарственного средства, его токсичность и максимально переносимую дозировку.