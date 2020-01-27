СПОРТ

Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

14:49 27/01/2020

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал первого в этом году турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает «МИР 24».

В четвертом круге российская спортсменка оказалась сильнее немки Ангелики Кербер. Напряженный поединок продолжался 2 часа 41 минуту и завершился в трех сетах — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2.

За выход в полуфинал Павлюченкова поспорит с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой, которая ранее обыграла голландку Кики Бертенс.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке и не смог пробиться в четвертьфинал Australian Open.



