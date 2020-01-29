СПОРТ

Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open

06:32 29/01/2020

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Мельбурне, передает «МИР 24».

Как отмечается, российская спортсменка в четвертьфинальном поединке уступила испанке Гарбинье Мугурусе в двух сетах — 7:5, 6:3.

В полуфинале Australian Open Мугуруса сыграет с теннисисткой из Румынии Симоной Халеп.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, проиграв швейцарцу Стэну Вавринке.



