Уже несколько месяцев спортсмен Павел Бабич ищет свою любовь на телестройке. По приходу на поляну парень объявил о своей симпатии к Алесе Семеренко. Но, так как девушка вынужденно застряла на Сейшелах, Паша переключился на Алену Пономареву, которая позже вернулась к бывшему парню за периметром.



В скором времени переменчивый Бабич успел проникнуться симпатией к Ирине Науми, сбежавшей с проекта, и поухаживать за Яной Шафеевой, пока та была в ссоре с Захаром Саленко. Последней симпатией Паши стала новенькая участница Мария Бондарь, но и та предпочла парню другого.



Так, Бабича снова оставили одного, а ведь парень уже дважды был номинирован на уход с проекта. Оба раза Паше давали шанс, оставляя его на поляне, но произойдет ли это еще раз? Ведь поклонниц у участника уже не осталось, как и девушек на поляне, готовых вступать с ним в отношения.