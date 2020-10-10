Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в день своего 36-летия опубликовал пост с советами по «правильному старению».

По его словам, для сохранения молодости стоит отказаться от алкоголя и веществ, вызывающих привыкание. Дуров посоветовал больше спать в течение недели и не пытаться компенсировать недосып в выходные.

Кроме того, предприниматель отметил важность нормального режима питания и регулярных умеренных физических нагрузок.

«Обычно я ем два раза в день с интервалом в шесть часов или один раз в день, не перекусывая. Принимать пищу больше трех раз в день является плохой привычкой», — написал он.

Дуров также рекомендовал не воспринимать все слишком близком к сердцу и в целом максимально сократить количество переживаний.

Последним пунктом он указал «проживание в одиночестве». По мнению программиста, в этом случае человек не будет зависеть от привычек и установок других людей.